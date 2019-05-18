محمد صلاح ينشر صورة مع المذيعة تايلور روكس صاحبة سؤال «أوصف شعرك في كلمة»

نشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، صورة مع المذيعة "تايلور روكس"؛ عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أثناء وقفهما أعلى كوبرى.





يذكر أن محمد صلاح نجم نادى ليفربول احتفظ بلقب هداف البريميرليج، للموسم الثاني على التوالي، لكنه تقاسم الجائزة هذا الموسم مع زميله السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إميريك أوباميانج مهاجم آرسنال، بعدما سجل الثلاثي 22 هدفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





تواجد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في قائمة أكثر اللاعبين الحاسمين في الدوري الإنجليزي للموسم المنقضي، والتي نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية.





وضمت قائمة أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج، 12 لاعبًا، وجاء الترتيب بناءً على جميع الأهداف التي ساهم فيها اللاعب مع فريقه.





وجاءت قائمة أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج لموسم 2018 /2019 من الأقل إلى الأكثر تأثيرا على النحو التالي: