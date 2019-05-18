صدمة شذى حسون بسبب غوريلا رامز في الشلال.. فيديو

تلّقت الفنانة شذى حسون، صدمة كبيرة خلال لقائها ببرنامج "رامز في الشلال"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، تقديم الفنان "رامز جلال"، بسبب رؤيتها "غوريلا" تهاجمها وبدأت في محاولة الهروب، ولكنها لم تتمكن، وكادت أن تفقد الحركة.





ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.



