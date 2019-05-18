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لم يرغب أن يشعروا بالغرابة.. ملك هولندا يفاجئ مهاجرين مسلمين بمشاركتهم الإفطار

السبت 18/مايو/2019 - 08:12 م
ملك هولندا فيليم
ملك هولندا فيليم ألكسندر
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن ملك هولندا فيليم ألكسندر، فاجأ مساء يوم الخميس، مجموعة من المهاجرين المسلمين بحضوره مأدبة إفطار رمضانية معهم، في مركز اجتماعي بحي ترانسفال متعدد الثقافات في لاهاي.

وأفادت وسائل إعلام هولندية، بأنه لم يكن لدى الحاضرين في الإفطار أي علم مسبق بزيارة الملك، مشيرة إلى أن الإعداد للزيارة تم سرا، وأن الملك لم يرغب في أن يشعر السكان بالغرابة أو التنظيم الزائد.

ولم يقتصر الإفطار الرمضاني على المسلمين فحسب، إذ ضم سكانا من خلفيات دينية متنوعة، كما يعد التواصل بين السكان باختلاف عقائدهم بالمركز أمرا مميزا في رمضان، وفقا لموقع "هولندا تايمز".

وانضم الملك إلى أربع طاولات مختلفة خلال الإفطار، وتحدث مع السكان والعاملين في المركز حول الأنشطة في الحي.

لم يرغب أن يشعروا بالغرابة.. ملك هولندا يفاجئ مهاجرين مسلمين بمشاركتهم الإفطار

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