أطلقوا النار.. الانتقالي السوداني يعلن القبض على مهاجمي اعتصام القيادة العامة

نقلت قناة "العربية" عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إعلانه أن من أطلقوا النار على المشاركين في اعتصام القيادة العامة الأسبوع الماضي باتوا في قبضة السلطات، وسيتم الكشف عن هويتهم قريبًا.



من جانب آخر، كشفت وسائل إعلام سودانية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن إحباط محاولة انقلاب جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، في الخرطوم.



ونقلت مواقع "أخبار السودان" و"النيلين" و"الانتباهة" السودانية عن مصادر إعلامية قولها إن محاولة الانقلاب دبرت بواسطة ضباط أحيلوا إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية.



وجاءت تلك الأنباء قبيل ساعات من انتهاء مهلة المجلس العسكري الممنوحة لقوى التغيير، فيما يتوقع استئناف المباحثات غدا، الأحد، بين الطرفين.



وأعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان بثّه التليفزيون الرسمي فجر الخميس، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.