ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أطلقوا النار.. الانتقالي السوداني يعلن القبض على مهاجمي اعتصام القيادة العامة

السبت 18/مايو/2019 - 08:18 م
اعتصام القيادة العامة
اعتصام القيادة العامة في السودان
أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إعلانه أن من أطلقوا النار على المشاركين في اعتصام القيادة العامة الأسبوع الماضي باتوا في قبضة السلطات، وسيتم الكشف عن هويتهم قريبًا.

من جانب آخر، كشفت وسائل إعلام سودانية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن إحباط محاولة انقلاب جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، في الخرطوم.

ونقلت مواقع "أخبار السودان" و"النيلين" و"الانتباهة" السودانية عن مصادر إعلامية قولها إن محاولة الانقلاب دبرت بواسطة ضباط أحيلوا إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية.

وجاءت تلك الأنباء قبيل ساعات من انتهاء مهلة المجلس العسكري الممنوحة لقوى التغيير، فيما يتوقع استئناف المباحثات غدا، الأحد، بين الطرفين.

وأعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان بثّه التليفزيون الرسمي فجر الخميس، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

ترشيحاتنا

شاهد.. صراخ شذى حسون بعد سقوطها من كوبري رامز في الشلال

تفوق كاسح لـ الأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي بـ برج العرب

رحلة تأمين الصدارة.. الأهلي يعود للتدريبات استعدادا للإسماعيلي

ممنوع حضور الجماهير .. فرمان جديد من الجبلاية حول مباراة الأهلي والإسماعيلي

شاهد.. لقطات نادرة لليهود خلال تدميرهم سكك حديد مصر لبناء خط بارليف

لم نتلق عروضا لبيعه.. الأهلي: هذا الشخص سبب تراجع مستوى أجايي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور

ليس حلالاً.. اوريو تفجر مفاجأة صادمة عن إنتاجها بسكويت بـ دهن الخنزير