أسعار الحديد تواصل الارتفاع ..عز يسجل 11.89 ألف جنيه والجيوشي بـ11.78



وبلغ سعر طن الحديد المنتج من شركة الجيوشي للصلب 11.78 ألف جنيه تسليم ارض المصنع، فى حين بلغ فىى الوجه البحري 11.89 ألف جنيه و الوجه القبلي بـ 11.95 ألف جنيه.



وسجل سعر حديد المصريين بالمصنع 11.65 ألف جنيه و تسليم وجه بحري بـ 11.8 ألف جنيه و وجه قبلي بـ11.95 ألف جنيه، أما حديد العتال فبلغ سعر الطن بالمصنع نحو 11.45 ألف جنيه و تسليم وجه بحري بـ 11.55 ألف جنيه ووجه قبلي بـ 11.17 ألف جنيه.



وسجل الحديد من نوع حديد بشاي بـ 11.6 ألف جنيه بالمصنع أما تسليم وجه بحري بـ 11.75 ألف جنيه و وج قبلي بـ 11.9 ألف جنيه.



وبلغ سعر طن حديد الجارحي بـ 11.475 ألف جنيه بالمصنع و الوجه البحري بـ 11.6 ألف جنيه و الوجه القبلي بـ 11.75 ألف جنيه.



وبلغ سعر حديد مصر ستيل بالمصنع 11.425 ألف جنيه و تسليم وجه بحري بـ 11.6 ألف جنيه و الوجه القبلي بـ 11.75 ألف جنيه.



وعلي نفس السياق ذكر طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن قرار عمرو نصار، وزير الصناعة، بفرض رسوم وقائية مؤقتة على خام الحديد –البليت- في منتصف الشهر الماضي تسبب في رفع الاسعار رغم تدني سعر صرف الدولار، وأسعار المواد الخام بالبورصات العالمية للمعادن وأهمها أسعار البيلت والخردة.



وقال "الجيوشي"، إنه توقع منذ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بتلك الزيادات فى الأسعار وهو ما يتحقق على أرض الواقع.





موضحًا أنه بمقارنة بسيطة لسعر خام البليت حين صدر قرار رسم الوقاية في أبريل فقد بلغ نحو 480 دولارا للطن أما الآن فتراجع سعر خام البليت إلى 445 دولارًا هذا إضافة إلى تراجع سعر الدولار محليًا وفي تلك الفترة كان يتراوح أسعار الحديد ما بين 11200 الى 11600 جنيه، وبعد صدور القرار جاءت زيادة فورية ليرتفع سعر الطن إلى نحو 11780 جنيهًا، ثم أضيف إليها زيادة جديدة الخميس الماضي ليصل السعر إلى 11890 جنيها لطن الحديد، متوقعًا أن تأتي زيادات جديدة بشكل شبه يومي.



وأكد حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية، أن قرار رسوم الحماية على خام الحديد وراء ارتفاع الأسعار اليوم من 11780 إلى 11890 جنيهًا للطن، مشيرًا إلى أنه على الرغم من انخفاض تكلفة المواد الخام بالمصانع شبه المتكاملة بحوالي 536.7 جنيه منذ صدور القرار بفرض رسوم الوقاية على البليت المستخدم كمادة خام لمصانع الدرفلة، فقد ارتفعت أسعار البيع أكثر من 300 جنيه فى غضون الأيام القليلة الماضية.



وأوضح "عرفات"، أن كل هذه الآثار السلبية نتيجة الشهر الأول فقط للرسوم وما ترتب عليها من إقصاء 22 مصنعًا للدرفلة عن المنافسة بالسوق مما أتاح الفرصة لإعلان أسعار لا تُعبر عن التغير الحقيقي بأسعار التكلفة.





واصلت أسعار طن الحديد الارتفاع في تعاملات اليوم السبت 18 مايو 2019 ليسجل متوسط الزيادة فى سعر الطن ما بين 110 و 120 جنيها،وسجلت أسعار حديد عز تسليم أرض المصنع 11890 جنيها بعد أن كان 11.6 ألف جنيه، أما سعر الحديد تسليم محافظات الوجه البحري فبلغ 11.9 ألف جنيه ، وسجل التسليم فى محافظات الوجه القبلي ما قيمته 12.1 ألف جنيه.