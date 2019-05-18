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أخبار العالم

بعد القبض عليهم.. قرارات المجلس العسكري السوداني بحق مهاجمي اعتصام القيادة العامة

السبت 18/مايو/2019 - 10:46 م
إعتصام القيادة العامة
إعتصام القيادة العامة
أحمد سيف الدين
بعد أن أعلن محمد حمدان دقلو (حميدتي)، القبض على مطلقي النار على اعتصام القيادة العامة في السودان اليوم السبت، أكد المجلس العسكري السوداني، أن تفاصيل اعترافاتهم والتحقيق معهم ستتاح للشعب السوداني في أقرب وقت ممكن.

وأضاف حميدتي، أن كافة التفاصيل سيتم كشفها للإعلام، بعد ساعات، مؤكدا أن المجلس العسكري مستمر في ملاحقة رموز الفساد ومن يحاولون إجهاض الثورة السودانية، مشيرا أن المجلس جزء من الثورة وشراكتنا مع الشعب شراكة حقيقية و نعتزم تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة.

في وقت سابق كشف المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أن من أطلقوا النار على المشاركين في اعتصام القيادة العامة الأسبوع الماضي باتوا في قبضة السلطات، وسيتم الكشف عن هويتهم قريبًا.

من جانب آخر، كشفت وسائل إعلام سودانية وناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن إحباط محاولة انقلاب جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، في الخرطوم.

ونقلت مواقع "أخبار السودان" والنيلين" و"الانتباهة" السودانية عن مصادر إعلامية قولها إن محاولة الانقلاب دبرت بواسطة ضباط أحيلوا إلى التقاعد من الجيش والشرطة بعد نجاح الثورة السودانية.

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