توريد 474 ألفا و390 طن قمح إلى صوامع وشون الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح للصوامع والشون المطورة بنطاق المحافظة بلغ 474 ألفا و 390 طن قمح منذ إنطلاق موسم الحصاد حتى مساء أمس.



أوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز ٥١ صومعة وشونة مطورة حكومية وخاصة لاستقبال كميات القمح الموردة علي مدار اليوم وتحديد ١٢نقطة تجميع إضافة إلى ٤ نقط تجميع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، مؤكدا أنة تم اعداد خطة متكاملة موضح بها مساحات المنزرعة قمحا لكل قرية وتابع ومركز مع الشون والصوامع الجاهزة والمخصصة لاستقبال الاقماح طبقا لطاقتها الاستيعابية لاحكام الرقابة والسيطرة وتقليل نسبة الفاقد والحفاظ علي القمح المورد.



ناشد المحافظ، المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض للحفاظ علي المحصول من الهدر والتلف مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحا هذا العام تبلغ ٣٨٩ ألفا و ٦٩٠ فدانا.