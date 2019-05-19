محافظ دمياط تلبي دعوة أهالي قرية البصارطة لتناول الإفطار

شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أهالى قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط في تناول الإفطار الجماعى على هامش افتتاح مبنى التضامن الاجتماعي بالقرية، وحرصت محافظ دمياط على الجلوس وسط السيدات لتناول الإفطار معهم.



حضر الإفطار كل من اللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس مركز ومدينة دمياط، وحسام عبد الغفار وكيل مديرية التضامن الاجتماعي والعميد حاتم متولى مأمور مركز شرطة دمياط والمقدم محمد سمير رئيس مباحث مركز دمياط.



وأكدت محافظ دمياط أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات التي يحتاج إليها المواطن، ووجهت رئيس مجلس المدينة بتحسين أحوال النظافة بالقرى.