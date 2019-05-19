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رياضة

الحذاء الذهبي .. مبابي يضيق الخناق على ميسي ويحيي المنافسة

الأحد 19/مايو/2019 - 12:24 ص
صدى البلد
أحمد هاني
أشعل النجم الفرنسى الشاب كيليان مبابى مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صراع الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة هذا الموسم.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابى ثنائية في فوز سان جيرمان على ضيفه فريق ديجون برباعية نظيفة مساء السبت، فى الجولة 37 من الدوري الفرنسي، ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 32 هدفا.

وأصبح امبابى على بعد هدفين فقط من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدر سباق هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى برصيد 34 نقطة، ويتبقى له لقاء إيبار غدا فى الجولة الأخيرة من الليجا، بينما يتبقى لنجم الفريق الباريسي لقاء ستاد ريمس.

ودخل فابيو كوالياريلا لاعب سامبدوريا صاحب الـ 36 عامًا، بـ 26 هدفًا مع تبقي مباراتيين له في الكالشيو الإيطالي.

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