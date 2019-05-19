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فن

مسلسل قابيل الحلقة 15 .. مفاجأة صادمة تجمع محمد فراج وأمينة خليل

الأحد 19/مايو/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
تشهد الحلقة الخامسة عشر من مسلسل قابيل تطور جديد في الاحداث حيث بحث الضابط طارق "محمد ممدوح" وعبدالرحمن "علي الطيب" وراء حقيقة القاتل قابيل، فيقرر طارق أن يبدأ في البحث بمدونة خالد المصري لعله يصل إلى خيط يقوده إلى الجاني.

ويصل الضابط عادل "تامر نبيل" إلى منزل طارق بقوة من الشرطة لتفتيشها ورفع البصمات، وذلك بعد تورط طارق في مقتل حمزة الكومي "أحمد كمال"، فيعثر عادل على مفتاح سيارة طارق ويجد بها جواب التهديد الثاني الذي أُرسل لحمزة الكومي قبل اختفائه مما يزيد تورط طارق في القضية.

وتنتهي الحلقة بمفاجأة صادمة يظهر فيها الضحية آدم "محمد فراج" وسما "أمينة خليل" يتسوقا بأحد السوبر ماركت.

يذكر أن مسلسل قابيل يقوم ببطولته محمد ممدوح ومحمد فراج وأمنية خليل وإخراج كريم الشناوي.

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