وزير الأوقاف يفتتح مسجد الرحمة في رأس البر .. اليوم

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اليوم الأحد، عقب صلاة العشاء، مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط ، بعد انتهاء عملية ترميم المسجد بالجهود الذاتية، وإحلال وتجديد مئذنتي المسجد بمعرفة وزارة الأوقاف وعلى نفقتها، وقيامها بفرش المسجد ومساحته بمصلى السيدات ١٢٠٠ متر، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى مبنى ومعنى.



وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعلن في وقت سابق اعتماد (أربعين مليونًا وتسعمائة وأربعة وأربعين ألفًا وتسعمائة جنيه) من الموارد الذاتية للوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية (المرحلة الرابعة) للعام المالي الحالي 2018 – 2019م .في إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.