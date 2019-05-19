ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مسلسل ابو جبل الحلقة 13 .. محمود البزاوي يتعرض لأزمة قلبية

الأحد 19/مايو/2019 - 02:27 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "أبوجبل" تطورا جديدا في الأحداث حيث بدأت الحلقة بمواجهة بين وجيه "محمود البزاوى" وحسن أبو جبل "مصطفى شعبان"، وطلب الأخير من وجيه معرفة كيف حصل على نسخة من مفتاح منزله، وهو المفتاح الذى تم وضعه فى مخزن شعبان ابن عم حسن، وبسببه تم القبض عليه بتهمة سرقة الـ30 مليون جنيه من منزل عائلة أبو جبل.

ونفى "وجيه"، حصوله على المفتاح ووضعه عند شعبان، مؤكدا أنه بالفعل ذهب لشعبان ولكن من أجل الضغط عليه حتى يحصل على شركة "أبو جبل".

وطلب من حسن بيع شركته له، مؤكدا أن الاتفاق كان منحه الشركة مقابل التنازل عن محضر إيصالات الأمانة ضد شقيقه سعد "دياب"، وهو قام بالتنازل بالفعل ويجب على حسن منحه الشركة، وأمامه 48 ساعة فقط ليسلمه إياها أو سيقوم بتقديم بلاغ ضده للنيابة.

وبالفعل وقبل مرور 48 ساعة، تنازل حسن عن الشركة لوجيه ولكنه وضع شرطا جزائيا جعل وجيه يتعرض لأزمة قلبية.

ترشيحاتنا

صاحبة سؤال «أوصف شعرك في كلمة».. محمد صلاح ينشر صورة مع المذيعة تايلور روكس

عماد النحاس من أسوان إلى تدريب الأهلي .. رحلة تألق عمدة دفاع الأحمر في سطور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

بسبب مشاجرة أمام قسم القاهرة الجديدة.. إخلاء سبيل أحمد ماهر مؤسس 6 أبريل

تعليق شيخ الأزهر عن الشذوذ في المجتمعات الغربية

الضرائب العقارية: السيسي أصدر قرارا بوقف ضريبة الأرض الزراعية 3 سنوات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور

قبل انطلاق مدفع الإفطار.. نجاة وكيل نيابة من الموت فى حريق داخل محكمة تاج الدول بـ إمبابة.. صور