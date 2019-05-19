مسلسل ابو جبل الحلقة 13 .. محمود البزاوي يتعرض لأزمة قلبية

شهدت أحداث الحلقة الـ13 من مسلسل "أبوجبل" تطورا جديدا في الأحداث حيث بدأت الحلقة بمواجهة بين وجيه "محمود البزاوى" وحسن أبو جبل "مصطفى شعبان"، وطلب الأخير من وجيه معرفة كيف حصل على نسخة من مفتاح منزله، وهو المفتاح الذى تم وضعه فى مخزن شعبان ابن عم حسن، وبسببه تم القبض عليه بتهمة سرقة الـ30 مليون جنيه من منزل عائلة أبو جبل.



ونفى "وجيه"، حصوله على المفتاح ووضعه عند شعبان، مؤكدا أنه بالفعل ذهب لشعبان ولكن من أجل الضغط عليه حتى يحصل على شركة "أبو جبل".



وطلب من حسن بيع شركته له، مؤكدا أن الاتفاق كان منحه الشركة مقابل التنازل عن محضر إيصالات الأمانة ضد شقيقه سعد "دياب"، وهو قام بالتنازل بالفعل ويجب على حسن منحه الشركة، وأمامه 48 ساعة فقط ليسلمه إياها أو سيقوم بتقديم بلاغ ضده للنيابة.



وبالفعل وقبل مرور 48 ساعة، تنازل حسن عن الشركة لوجيه ولكنه وضع شرطا جزائيا جعل وجيه يتعرض لأزمة قلبية.