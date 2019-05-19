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أخبار العالم

تضامن دائم مع السعودية.. البحرين ترحب بعقد قمتين طارئتين لحفظ استقرار المنطقة

الأحد 19/مايو/2019 - 02:21 ص
البحرين والسعودية
البحرين والسعودية
أحمد سيف الدين
رحبت السلطات البحرينية، امس السبت، بدعوة العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لعقد قمتين طارئتين لقادة مجلس التعاون وقادة الدول العربية في مكة المكرمة.

وأكدت البحرين دعمها التام لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة العربية السعودية، لحفظ سلامة وإستقرار المنطقة، كما أعلنت تضامنها الدائم مع ما تبذله المملكة من جهود مضنية وما تقوم به من مساعي حثيثة لاجل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية.

وثمنت البحرين الدور الريادي للمملكة السعودية في قيادة العمل العربي المشترك والحرص على تعزيز قدرته على تجاوز الظروف بالغة الدقة التي تمر بها منطقة الخليج العربي، مؤكدة أن التشاور والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والدول العربية سيساهم في التوصل إلى موقف جماعي موحد يضمن لدول المنطقة وشعوبها الأمن والاستقرار واستمرار التنمية والتقدم.

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