إدراجها تأخر 20 سنة.. الجبير: الحرس الثوري منظمة إرهابية والعالم يدرك

أكد وزير المملكة العربية السعودية للشؤون الخارجية، عادل الجبير، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض، أن العالم كله يدرك أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.



وأضاف الجبير أن قرار، الولايات المتحدة بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية تأخر 20 سنة.



وقال: "تتمنى أن يبتعد النظام الإيراني ووكلاؤه عن التهور والتصرفات الخرقاء وتجنيب المنطقة المخاطر وأن لا يدفع النظام الإيراني المنطقة إلى مالا تحمد عقباه".



وطالب الجبير، قطر بأن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما.



جاء ذلك بعدما وجه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الدعوة ة لقادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة يوم 30 مايو الجاري.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، تأتي هذه الدعوة حرصا من الملك سلمان على التشاور مع الدول الشقيقة حول التداعيات الخطيرة للهجمات الإرهابية الأخيرة التي شنت ضد ناقلات النفط بالقرب من السواحل الإماراتية.