نهائي الكونفدرالية .. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان

نهائي الكونفدرالية .. يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على نظيره نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.



موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان ، سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع سهرة رمضانية كروية في تمام الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة .



نهائي الكونفدرالية .. مباراة الزمالك ونهضة بركان ليست سهلة على الإطلاق فالطرفان لديهما رغبة في حسم اللقب الإفريقي من لقاء الذهاب.



ويرتدى الزمالك الفانلة البيضاء والشورت الأبيض ، بينما يرتدى الحارس الزى البنفسجي ، في المقابل يرتدى نهضة بركان الزى الأحمر ، وحارس الفريق فانلة كحلى.