ابن أصول الحلقة 13.. حمادة هلال يعترض على علاقة سوزان نجم الدين العاطفية

عرضت قناة "dmc" الفضائية، الحلقة الـ 13 من مسلسل "ابن أصول" لـ حمادة هلال، وآيتن عامر، ضمن السباق الرمضاني الجاري.



وخلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل ابن أصول، يحاول تمام (أحمد حلاوة)، الزواج من زينب، تلك الفتاة التي يحبها ابنه جيمي (حمزة العيلي)، ويكتشف الابن ذلك، فيحدث خلاف في العائلة بسبب حركات الأب المتصابية.



تتحدث صولا (سوزان نجم الدين)، مع نعمة السكرتيرة (آيتن عامر)، وتعرض عليها الزواج من ابنها ميشو (حمادة هلال) لمدة 6 أشهر لتطفيش زوجة الأخير رحمة (رانيا منصور)، في الوقت الذي لا تعرف فيه صولا أن ميشو متزوج بالفعل من نعمة، زواجًا سريًا.



تفكر نعمة في عرض صولا، وتحاول استغلاله لتكون فرصة لها في إعلان زواجها من ميشو لدى عائلته، في الوقت الذي يكتشف فيه الأخير أن والدته لاتزال على علاقة عاطفية مع رشدي (فراس سعيد)، فيعترض تلك العلاقة، ويحاول إفسادها.



مسلسل "ابن أصول"، بطولة: "حمادة هلال، وسوزان نجم الدين، أحمد كرارة، عماد رشاد، حمزة العيلي، أحمد حلاوة، من تأليف أحمد أبوزيد، وإخراج محمد بكير".

