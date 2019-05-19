اسمها الحقيقي أشجان.. شيرين تروي كواليس المتزوجون.. وسر الحفاظ على ملامحها

كشفت الفنانة شيرين عن اسمها الحقيقي وهو أشجان محمد السيد عزام، موضحة أن شخصيتها خجولة جدًا.



وأضافت في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعرض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل، أن "شيرين شخصيتها مختلفة عن أشجان، واستطعت الحفاظ على ملامحها طوال رحلتها الفنية".



وتابعت: "لا أحب الكذب أبدًا، ولا يوجد أبيض أو أسود في الكذب، والسر في الحفاظ على ملامحي أني عمري ما جوعت أو غيرت من أي حد"، مضيفة: "راضية دائمًا بحياتي ولدي قناعة بكل حاجة".



وقالت شيرين إن سبب تسميتها لشقيقها الأصغر بعماد، هو عشقها للفنانين عماد حمدي وكمال الشناوي ورشدي أباظة، وأوضحت "جعلت أمي تسمي أخي الأصغر عماد عشقًا في الفنان الكبير، وحالفني الحظ بالعمل معه".



وتابعت: "أنا نشأت في بيئة شعبية بشبرا، ووالدتي كانت ست بيت وعلمتني كل حاجة، من خياطة، وطبخ، وغيرها من المهارات".



وأضافت شيرين "دوري في مسرحية المتزوجون كان دور هويدا بنت الفنانة الكبيرة صباح، وجت الشحرورة تتفرج عليه، وأشادت بي وبطريقتي في أداء الدور".



وأردفت "اللي يشتغل قدام سمير غانم، هيعرف أنه يعمل كل يوم مفاجأة، وأداء مختلف، خاصة أنه أستاذ في الارتجال".



وتابعت: "اتربيت على المسرح، ورقصت في دار الأوبرا القديمة بالعتبة، وكان لدي عشق كبير للأوبرا، وعشت أجمل أيام حياتي فيها، ولما احترقت كنت بعيط، وبعدها رقصت على مسرح البالون ثم قاعة سيد درويش".



وقالت "دائمًا الممثل اللي مش مالك أدواته تلاقيه ميقدرش يوصل أداءه أو صوته أو إحساسه.. التمثيل مبقاش فيه تنوع في الأصوات داخل الدور ومتعرفش الممثل هو بيتخانق ولا في دور رومانسي ولا إية".