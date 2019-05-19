مسلسل حكايتي الحلقة 13 .. وفاء عامر تقرر الانتقام من ياسمين صبري

شهدت الحلقة الـ 13 من مسلسل "حكايتي" العديد من الأحداث المثيرة منها صعود داليدا "ياسمين صبري" على المسرح خلال مهرجان الموضة لتؤكد أن فريدة "وفاء عامر" سرقت تصميم الفستان منها وأنسبته لها.



ويسيطر الغضب على فريدة وتقرر الانتقام من داليدا وتتصل بابن عمها وتحتجز داليدا وتطلب منه الوصول للأتيليه والانتقام منها.



"حكايتي" تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير وإنتاج "سينرجي".