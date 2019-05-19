مي عبدالحميد: ندرس إنشاء بيوت ريفية لسكان الوادي الجديد بالإسكان الاجتماعي

تولى وزارة الإسكان اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة لخدمة محافظة الوادى الجديد، والتى تمثل أكثر من 40% من مساحة مصر، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة، لتنمية المحافظات الحدودية، وتوفير الخدمات المختلفة بها، وزيادة عوامل جذب السكان إليها.





وفيما يتعلق بموقف مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية المُنفذة بالمحافظة يبلغ 912 وحدة، تم تخصيص 370 وحدة منها، وجارٍ استكمال الإجراءات لـ150 وحدة أخرى، بجانب بيع 319 وحدة للمحافظة بمدن (باريس، وبلاط، والفرافرة).





وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن محافظ الوادى الجديد، قدّم مقترحًا لوزارة الإسكان، لإنشاء بيوت ريفية للحاجزين خارج الأولوية، والبالغ عددها 300 حاجز، نظرًا لمُلاءمته لطبيعة ونمط حياة المواطنين بالوادي الجديد.





من جانبه، أكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه تم وجارٍ تنفيذ عدد من المشروعات بالمحافظة، وتشمل، مشروع محور الفرافرة / ديروط، بطول 310 كم وعرض 10,5 متر، بتكلفة 1.715 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر سبتمبر المقبل، حيث بلغت نسبة التنفيذ 96 %، وجارٍ تنفيذ مشروع محور تنيدة / منفلوط، ومشروع إنشاء 26 عمارة سكنية بمركز الخارجة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه شهر أكتوبر المقبل، ومشروع إنشاء 50 بيتًا بقرية الخرطوم بالخارجة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع ترفيق 50 بيتًا بأرض الملك بمركز باريس بالخارجة، ومشروع بيت طلبة منديشة بالواحات البحرية، ومشروع قرية القصر الإسلامية (بالظهير الصحراوى)، بالداخلة، وتضم 200 وحدة سكنية، شاملة المرافق، وتنفيذ خط طرد صرف صحى بطول 14 كم، ومحطة رفع.





وأضاف اللواء محمود نصار: تم الانتهاء من تنفيذ مشروع طرق بقرى الداخلة وبلاط، بطول 7 كم، وطرق مداخل قرى بالبحرية بطول 4,5 كم، وازدواج طريق الخارجة المنيرة بطول 10 كم، وإنشاء وإعادة رصف مدخل مدينة الباويطى بالبحرية (ازدواج) بطول 2 كم، وعرض 16 مترًا، و72 وحدة سكنية (3 عمارات) للأولى بالرعاية، بحى السبط بالخارجة، وتنفيذ شبكة الصرف الصحى، لـ50 بيتًا بدويًا بقرية غرب الموهوب بالداخلة، ورفع كفاءة وإنشاء 195 منزلًا ضمن مشروع سترة، بالخارجة والداخلة، ومبنى الإدارة الاجتماعية بالواحات البحرية.





وبشأن مشروعات مياه الشرب التى تنفذها وزارة الإسكان بالمحافظة، قال المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى: جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات وبعضها دخلت الخدمة، وتشمل (محطة ناصر الثورة - محطة بورسعيد - محطة الحزب - محطة البستان - محطة القلعة - محطة المجاهدين - محطة الزهور - محطة جناح - محطة الخير والنماء - محطة الشبابة - محطة الراشدة - محطة الجيزة - محطة القصر القبلى - محطة القصر الاسلامية - محطة غرب السلام - محطة 25 يناير - محطة بولاق - محطة الخير والنما - محطة الجديدة - محطة الفرافرة - محطة عثمان بن عفان - محطة شمال باريس - محطة جنوب باريس - محطة بلاط - محطة موط - محطة غرب الموهوب - محطة الأمان - محطة أبومنقار - محطة زراعة 10 - شبكة مياه باريس بطول 60 كم).



