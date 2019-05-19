إصلاح منصة امتحان أولى ثانوي .. المسئولون: تم تفعيل الأكواد والعربي متاح إلكترونيًا الآن

أعلن المسئولون عن منصة الامتحان الإلكتروني منذ قليل، أنه تم الآن تفعيل أكواد الامتحان على منصة امتحانات أولى ثانوي بنجا ، وصار هناك إمكانية للدخول على امتحان اللغة العربية بشكل إلكتروني الآن.



وقد تلقت بعض المدارس الثانوية، تعليمات بإلزام الطلاب بإعادة محاولة الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني الآن، لإتمام امتحان اللغة العربية بالشكل الإلكتروني المطلوب.



وكانت قد انطلقت صباح اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الثانوي 2018 /2019، حيث يؤدي الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية اليوم.



وتعقد الامتحانات على فترتين الفترة الصباحية من 9 صباحا لـ 12 ظهرًا، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، أما الفترة المسائية الثانية فتبدأ من 1 ظهرا حتى 4 عصرًا وستكون لطلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية.