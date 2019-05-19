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هيئة قناة السويس: 46 سفينة عبرت القناة بحمولات تجاوزت المليوني طن

الأحد 19/مايو/2019 - 12:47 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد عبور 46 سفينة للقناة بحمولات بلغت مليونين و700 ألف طن.

وقالت الإحصائيات الملاحية للهيئة - في بيان لها - إن "20 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال بحمولات بلغت مليون طن كان أكبرها سفينة الحاويات "كوسكو شيبينج نيبال" التابعه لهونج كونج بحمولة بلغت 233 ألف طن".

وأشارت إلى أن "قافلة الجنوب ضمت 26 سفينة بحمولات بلغت مليون و700 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات "فينوس" التابعه لهونج كونج بحمولة بلغت 157 ألف طن".

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