بعد رحيله عن مانشستر سيتي.. كومباني يعود لأندرلخت لاعبا ومدربا

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي، عودة فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي السابق، لاعبا ومدربا للفريق، لمدة ثلاث سنوات.



وكان مانشستر سيتي أعلن في الساعات الماضية، انتهاء مسيرة كومباني مع الفريق، بعد 11 عامًا، والتي شهدت المشاركة في 360 مباراة بجميع البطولات، وتسجيل 20 هدفًا.



وتوج كومباني مع السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس الرابطة 4 مرات، وببطولة الدرع الخيرية مرتين.



وخاض كومباني مباراته الآخيرة مع السيتي أمام واتفورد، أمس، السبت، والتي شهدت تتويج فريقه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت بنتيجة 6-0.



وكان كومباني انتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2008، قادمًا من صفوف فريق هامبورج الألماني.