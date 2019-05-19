ضبط 3 عناصر إجرامية بالمعادي بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح ناري

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية بالمعادي؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وسلاح ناري.



ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة المعادي، في ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية سبق اتهامهم في العديد من القضايا، حال استقلالهم سيارة (فان) ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم بندقية خرطوش، و5 طلقات نارية من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين المخدر، وزنت 220 جراما، ومبلغ مالي قدره 3500 جنيه.



اعترفوا بعد مواجهتهم بحيازتهم للسلاح الناري بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية، من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

