للأجنبي حقوق التملك والعمل والاستقدام.. تفاصيل نظام الإقامة الجديد بالسعودية

نشرت صحيفة «عكاظ» السعودية مميزات نظام الإقامة المميزة الجديد في المملكة والذي بموجبه لن يخضع المقيم وأفراد أسرته للمقابل المالي الذي يتحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.





ويتمتع بنظام الإقامة المميزة أفراد أسرة المقيم وتتضمن كل من الأزواج، والأولاد (ممن لم يتجاوز 21 سنة)، وفقا لصحيفة عكاظ والتي اشارت إلى أنه سيتمكن الشخص المتمتع بنظام الإقامة البقاء في المملكة مع أسرته، وحصوله على تأشيرات زيارة للأقارب، واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته، وامتلاك العقارات للأغراض: «السكنية، والتجارية، والصناعية، وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمناطق الحدودية»، إضافة إلى الانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة، وتضع وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك، بما يكفل للمنتفع الحصول على صك انتفاع صادر من كتابة العدل.





ونوهت الصحيفة بأنه لن تخول الإقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية، ولكن يحق لحامل الإقامة امتلاك وسائل النقل الخاصة، والعمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، فيما عدا المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها، ودون إخلال بالرسوم المقررة على غير السعودي، مع حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند دخول المملكة عبر منافذها والخروج منها، مع مزاولة الأعمال التجارية.





وحدّد النظام نوعين للإقامة المميزة، وفقا لما نشرته الصحيفة السعودية (غير محددة المدة، وسنة واحدة قابلة للتجديد).





وعن شروط التقدم للحصول على الإقامة المميزة هي: «جواز سفر ساري المفعول، ألا يقل عمره عن 21 سنة، تقديم ما يثبت الذمة المالية للمتقدم، تقديم سجل جنائي يثبت خلوه من السوابق، تقديم تقرير صحي عن حالة المتقدم الصحية يثبت خلوه من الأمراض المعدية، لا يزيد تاريخه على 6 أشهر من تاريخ التقدم، أن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان متقدمًا من داخل المملكة».



