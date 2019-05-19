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أخبار العالم

رئيس مجلس الأمة الكويتي والسفير الأمريكي يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

الأحد 19/مايو/2019 - 02:18 م
مرزوق الغانم رئيس
مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي
أ ش أ
/بحث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الأحد، مع السفير الأمريكي لدى الكويت لورانس سيلفرمان، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وناقش الغانم وسيلفرمان – خلال اللقاء الذي عقد بمجلس الأمة الكويتي، بحضور النائب مبارك الحريص – تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة الكويتي، قد عقد جلسة سرية يوم الخميس الماضي، لمناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة، وتأثيرها على أمن واستقرار الكويت؛ حيث تناولت عرضا من جانب الحكومة لاستعدادتها لمواجهة أي طارئ في المنطقة.

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