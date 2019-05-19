بعد الكشف عنها أمام الرئيس.. ما معنى تميمة كأس الأمم الإفريقية وما أهميتها؟

في طريقها نحو استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، تسابق مصر الزمن لإنجاز الملاعب المستضيفة للبطولة لتخرج في الأخير من حيث الشكل والتنظيم بالصورة التي تليق باسم مصر وريادتها الإفريقية.





مؤخرا، كشف محمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية عن تميمة أمم إفريقيا من خلال مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وظهرت خلاله التميمة بالزى الفرعونى.





كما شهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية، حيث قدمت اللجنة المنظمة نموذجًا للتميمة في ختام تفقد الرئيس للجوانب التنظيمية للبطولة.





وظهرت التميمة في صورة ملك فرعوني، يشبه في ملامحه الملك توت عنخ آمون، يرتدي تاجا فرعونيا مميزا، وزي المنتخب المصري لكرة القدم، كما يقدم مهارات فردية خاصة بالكرة في طريق تحدوه ألوان منتخبات القارة السمراء بينما تزين خلفيته أهرامات الجيزة الثلاث.





ونالت التميمة التي أعلنتها اللجنة المنظمة إعجاب الكثيرين ممن تفاعلوا معها، مشيدين ببساطة التصميم واستحسان فكرة نسبته الى التاريخ الفرعوني.





محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق كشف عن رأيه في التميمة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فكتب: "محمد فضل كان موقع مع التميمة من شهر يناير بس مكنش قايل"، وأضاف: "حلوة وبسيطة وجميلة.. برافو فضل".





وعن معنى كلمة التميمة وأهميتها، تعتبر التميمة هي الرمز الذي يرتبط بنسخة البطولة كرمز لها، ومتعارف دوليا أن البطولات الكبرى على مستوى العالم والتي يتغير تنظيمها من بلد لآخر قد تقيم حفلات خاصة للكشف عن شعار أو تميمة البطولة.





وفي البطولات السنوية مثل الدوري أو دوري الأبطال في القارات، لا ترتبط بتميمة أو شعار باعتبار أن نسق البطولة ثابت كل عام، وغير مرتبط تنظيميا بدولة وحيدة.



