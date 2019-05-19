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حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

الأحد 19/مايو/2019 - 05:33 م
صدى البلد
منصور ابوالعلمين
لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنين آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحافظة الوادي الجديد، على طريق بلاط – منفلوط.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث مروري على الطريق الواصل بين قرية تنيدة التابعة لمركز بلاط ومركز منفلوط بأسيوط.

وتبين انقلاب سيارة بطريق تنيدة – منفلوط، أسفر عن إصابة كل من "محمد مجدي عمر"، 22 سنة، و"محمد عبد الروؤف عبد الباسط"، 39 سنة، ومصرع "أحمد صالح شلبي"، 28 سنة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين والمتوفى لمستشفى الداخلة العام، وجارٍ تحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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