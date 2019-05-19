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رياضة

محمد صلاح وماني خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الانجليزي.. الأول مفاجأة

الأحد 19/مايو/2019 - 05:33 م
محمد صلاح
محمد صلاح
القسم الرياضي
فى مفاجأة غير متوقعة .. خرج النجم المصري محمد صلاح من قائمة أسرع 10 لاعبين فى الدورى الانجليزى هذا الموسم .

وكشف شبكة أوبتا العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، عن قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري هذا الموسم التي احتل فيها محمد صلاح المركز الحادي عشر.

وجاء الهولندي تيموثي فوسي لاعب فريق فولهام، بينما حل كايل ووكر مدافع فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني.

وجاءت قائمة أسرع 10 لاعبين كالتالي:

1_تيموثي فوسي( فولهام): السرعة القصوى 35.32 كم/ ساعة

2ـ كايل ووكر ( مانشستر سيتي) ): السرعة القصوى 35.27 كم/ ساعة

3ـ روبن فياناجر (وولفرهامبتون) ): السرعة القصوى 35.20 كم/ ساعة

4ـ ليروي ساني ( مانشستر سيتي ) ): السرعة القصوى 35.18 كم/ ساعة

5ـ دياندري يدلين ( نيوكاسل يونايتد) ): السرعة القصوى 35.17 كم/ ساعة

6_ جيرارد ديولو ( واتفورد) ): السرعة القصوى 35.13 كم/ ساعة

7ـ فبليب اندرسون ( وست هام) ): السرعة القصوى 35.11 كم/ ساعة

8ـ ديفوك أوريجي (ليفربول) ): السرعة القصوى 35.4 كم/ ساعة

9ـ سيرجيو ريكو (فولهام) ): السرعة القصوى 35.1 كم/ ساعة

10ـ بايتريك فان آنهولت ( كريستال بالاس) ): السرعة القصوى 34.96 كم/ ساعة

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