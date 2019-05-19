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تعليم

سلمان: مستشفيات الأزهر ساهمت بدور كبير في القضاء على قوائم الإنتظار

الأحد 19/مايو/2019 - 06:24 م
الدكتور طارق سلمان
الدكتور طارق سلمان
محمد شحتة
أكد الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، أن جهود قطاع الطب بجامعة الأزهر، واضحة وملموسة على أرض الواقع ويلمسها القاصي والداني.

وقال سلمان إن قطاع الطب بجامعة الأزهر وفي ضوء توجيهات ودعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قد ساهم بشكل كبير وفعال في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الإنتظار في مجال العمليات الجراحية ، فى جميع محافظات الجمهورية.

وأعلن أن العمليات الجراحية التي ساهمت فيها مستشفيات جامعة الأزهر سواء بالقاهرة، أو في محافظتي دمياط وأسيوط، تضمنت عمليات جراحية فى مجالات العظام، الأورام ، وتركيب الدعامات، والقساطر العلاجية فى مجالات القلب والصدر المختلفة، اضافة الى تخصصات اخرى في مختلف تخصصات الطب.

يذكر أن قطاع الطب في جامعة الأزهر يضم خمس مستشفيات جامعية ثلاث منها في القاهرة، إضافة إلى مستشفى جامعة الأزهر في دمياط والتي تقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات دمياط وبورسعيد ومدن القناة، إضافة إلى محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية، ثم مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط وتقدم خدماتها الطبية للمواطنين في محافظات صعيد مصر بداية من بني سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان، بجانب مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمدينة نصر.

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