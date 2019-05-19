ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 9 عسكريين سوريين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب

الأحد 19/مايو/2019 - 09:41 م
صدى البلد
أ ش أ
أفادت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الأحد ، بمقتل 2 من العسكريين السوريين وإصابة 7 آخرين جراء عمليات قصف استهدفت مواقع للقوات الحكومة السورية ونفذها مسلحون من منطقة إدلب.

وقال مدير مركز المصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه على الرغم من وقف القوات المسلحة السورية، اعتبارا من منتصف ليل 18 مايو، إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد بصورة أحادية الجانب، إلا أن انتهاكات التشكيلات المسلحة غير الشرعية لا تزال مستمرة".

وأوضح كوبتشيشين أن المسلحين قصفوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مواقع القوات الحكومية السورية 13 مرة على الأقل.

وبيّن أن 11 عملية قصف استهدفت مواقع العسكريين السوريين في اللاذقية، وواحدة في حماة، وأخرى في إدلب.

ترشيحاتنا

إحنا مش فيران تجارب.. طلاب أولى ثانوى: مش عايزين تابلت عايزين ورقة وقلم

مفاجأة للاعبي الزمالك في حالة الفوز على نهضة بركان .. تفاصيل

طبيب يكشف 8 تقنيات جديدة يلجأ إليها المشاهير في عيادات الاسنان

نفذ بواسطة جسم يدار ذاتيا.. نتائج التحقيق الأولي للهجوم على 4 سفن في المياه الإماراتية

الزمالك يعلن تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان بالكونفدرالية

لم تكن استثناءً.. محمد فضل يكشف كواليس تميمة أمم أفريقيا 2019

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إفطار العيلة .. السيسي: سعدت بإفطاري مع مجموعة من أبناء الوطن .. رأيت في أفكارهم وعيًا بواقعنا وأملًا بمستقبلنا

فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة

طبيب يكشف 8 تقنيات جديدة يلجأ إليها المشاهير في عيادات الاسنان