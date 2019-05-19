الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 9 عسكريين سوريين بعمليات قصف نفذها مسلحون من إدلب

أفادت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الأحد ، بمقتل 2 من العسكريين السوريين وإصابة 7 آخرين جراء عمليات قصف استهدفت مواقع للقوات الحكومة السورية ونفذها مسلحون من منطقة إدلب.





وقال مدير مركز المصالحة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء فيكتور كوبتشيشين، - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه على الرغم من وقف القوات المسلحة السورية، اعتبارا من منتصف ليل 18 مايو، إطلاق النار في منطقة إدلب لخفض التصعيد بصورة أحادية الجانب، إلا أن انتهاكات التشكيلات المسلحة غير الشرعية لا تزال مستمرة".





وأوضح كوبتشيشين أن المسلحين قصفوا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مواقع القوات الحكومية السورية 13 مرة على الأقل.



