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بسام راضي يستعرض اطلاع الرئيس السيسي على إجراءات تنظيم بطولة الأمم الإفريقية ..فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 09:59 م
الرئيس السيسى يتابع
الرئيس السيسى يتابع استعدادات بطولة كأس الأمم الإفريقية
محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضى عبر موقع «فيسبوك»، مقطع فيديو لاطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، علي الإجراءات التنظيمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ وإطلاق تميمة البطولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد بعد ظهر اليوم، الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، المقرر عقدها في مصر انطلاقا من الشهر المقبل، واطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر، بحضور كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الأفريقية، وأعقب ذلك استلام سيادته لأول بطاقة مشجع بالبطولة. 

وشهد الرئيس أيضًا إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية، وقدمت اللجنة المنظمة لسيادته نموذجًا للتميمة في ختام العرض، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.

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