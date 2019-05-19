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أخبار العالم

صفقة القرن.. أمريكا تكشف 4 محاور للسلام والانتعاش في الشرق الأوسط

الأحد 19/مايو/2019 - 11:07 م
جاريد كوشنر ودونالد
جاريد كوشنر ودونالد ترامب
حسام رضوان
كشف مسئول رفيع في الإدارة الأمريكية عن أن البيت الأبيض سيعلن عن القسم الأول من خطة السلام بالشرق الأوسط المعروفة إعلاميا بـ صفقة القرن، والتي ستحتوي على "ورشة عمل" اقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الضفة الغربية وغزة والمنطقة.

وقال لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الخطة ستتضمن 4 عناصر، تتمثل في البنية التحتية، والصناعة، والتمكين والاستثمار في الشعوب، بالإضافة إلى الإصلاحات الحكومية، وذلك من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المنطقة.

وأضاف أن الخطة تسعى إلى حل النزاعات التي أثرت على عملية السلام وتسببت بإطالة أجل نجاحها، ومن ضمن هذه النزاعات: حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة، ووضع القدس، والإجراءات التي تتخذها إسرائيل من أجل الدفاع النفس، بالإضافة إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن خطة السلام الأمريكية سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد المنطقة بشكل عام، إذ أنها ستهدف إل تحويل الأموال التي يتم إنفاقها على الأسلحة إلى تنمية الاقتصاد.

وكان البيت الأبيض قد أعلن عن "ورشة عمل" اقتصادية دولية في البحرين في أواخر يونيو.

وأفاد البيت الأبيض، بأن مؤتمر البحرين ستشارك فيه الحكومات والمجتمع المدني وزعماء الأعمال.

ويعقد مؤتمر "السلام من أجل الرخاء" في البحرين يومي 25 و 26 يونيو ويستهدف "حشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة" التي يمكن أن يوفرها اتفاق سلام في الشرق الأوسط>

وكان جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب ومهندس الصفقة في تصريحات سابقة للشبكة إن: "الناس يسمحون لصراعات أجدادهم بالتأثير على مستقبل أبنائهم، هذه الخطة ستقدم طريقا مثيرا للاهتمام وواقعيا ومستداما، وهو أمر غير متوفر حاليا".


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