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شاهد .. فرحة المصريين بمحور روض الفرج ورسالتهم إلى الرئيس السيسي

الأحد 19/مايو/2019 - 11:25 م
.فرحة المصريين بمحور
.فرحة المصريين بمحور روض الفرج
حسام الحارتي
عرض الإعلامي أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، تقريرا يرصد فرحة وسعادة المصريين بمحور روض الفرج وكوبري تحيا مصر .

وعبر المصريون عن سعادتهم ، بتدشين محور روض الفرج ، وكوبري تحيا مصر علي الأراضي المصرية ، بالإضافة إلى دخوله موسوعة جينيس ، وإحداث طفرة تاريخية داخل الدولة المصرية.

ووجه المصريون الشكر والتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء بنية تحتية داخل الدولة المصرية في غاية الجمال الحضاري لم تكن متوافرة من قبل .

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