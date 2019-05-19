شاهد .. فرحة المصريين بمحور روض الفرج ورسالتهم إلى الرئيس السيسي

عرض الإعلامي أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد "، تقريرا يرصد فرحة وسعادة المصريين بمحور روض الفرج وكوبري تحيا مصر .



وعبر المصريون عن سعادتهم ، بتدشين محور روض الفرج ، وكوبري تحيا مصر علي الأراضي المصرية ، بالإضافة إلى دخوله موسوعة جينيس ، وإحداث طفرة تاريخية داخل الدولة المصرية.



ووجه المصريون الشكر والتحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء بنية تحتية داخل الدولة المصرية في غاية الجمال الحضاري لم تكن متوافرة من قبل .

