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رياضة

تامر عبد الحميد يساند الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الأحد 19/مايو/2019 - 11:28 م
تامر عبد الحميد
تامر عبد الحميد
محمد بدران
حرص تامر عبد الحميد لاعب منتخب مصر السابق على دعم ومساندة نادى الزمالك، قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها مساء اليوم، في المغرب بذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية.

 ونشر عبد الحميد صورة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مرتديا تيشرت الزمالك وعلق عليها: "‏‏التوفيق من عندك يارب ‎#روحنا_معاك_يا_زمالك‎#الزمالك_نهضة_بركان".

ويلتقى الزمالك نظيره نهضة بركنا المغربى فى نهائى الكونفدرالية الافريقة اليوم الأحد فى مباراة الذهاب بالمغرب.

تامر عبد الحميد يساند الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

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