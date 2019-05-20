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فن

آلان ديلون يحصل على السعفة الذهبية من كان السينمائي

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:11 ص
صدى البلد
سمر سعد
منح مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ72 النجم العالمى المخضرم آلان ديلون جائزة السعفة الذهبية" وهى الجائزة الشرفية التي منحها المهرجان له تكريما لمسيرته الفنية الممتدة.

واستلم ديلون التكريم وسط عاصفة من التصفيق، وظهرت على المسرح إلى جواره ابنته أنوشكا ديلون، والتى حرص على تقبيل كتفها امتنانا لوجودها إلى جاوره.

يذكر أن مهرجان كان السينمائى تستمر فعالياته حتى 25 مايو.
آلان ديلون يحصل على السعفة الذهبية من كان السينمائي

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