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رياضة

على الرغم من الهزيمة .. نجم بيراميدز يشيد بأداء لاعبي الزمالك

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:14 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أشاد عمر جابر نجم فريق بيراميدز بأداء لاعبي الزمالك اليوم امام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " قائلا:" جمهورك سندك ان شاء الله قادرين على الفوز في مباراة العودة .... لاعيبة رجالة "

أحرز "لابا كودجو" لاعب نهضة بركان، هدف الفوز فى مرمى الزمالك بالوقت بدل الضائع في مباراة الذهاب التي انتهت قبل قليل.

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