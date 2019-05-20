على الرغم من الهزيمة .. نجم بيراميدز يشيد بأداء لاعبي الزمالك

أشاد عمر جابر نجم فريق بيراميدز بأداء لاعبي الزمالك اليوم امام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.



وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " قائلا:" جمهورك سندك ان شاء الله قادرين على الفوز في مباراة العودة .... لاعيبة رجالة "



أحرز "لابا كودجو" لاعب نهضة بركان، هدف الفوز فى مرمى الزمالك بالوقت بدل الضائع في مباراة الذهاب التي انتهت قبل قليل.