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رياضة

المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الزمالك.. ويؤكد: عمر صلاح هزم كل الضغوط

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:16 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
وجه حسن المستكاوي الناقد والمحلل الرياضي رسالة للاعبي للزمالك مساء الأحد، بعد الهزيمة أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وكتب المستكاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ":" أداء رجولي قوى للاعبي الزمالك وخطأ دفاعي تفوق فيه لاعبين على ثلاثة مدافعين منح نهضة بركان هدفا وحيدا للتوجولي الخطير كودجو.. أهدر الزمالك ٣ فرص للتهديف مقابل ٣ فرص للنهضة".

واضاف: "عمر صلاح هزم كل الضغوط ونجح باقتدار وكان نجما".

أحرز "لابا كودجوا" لاعب نهضة بركان، هدف التقدم فى مرمى الزمالك بالوقت بدل الضائع في مباراة الذهاب على الملعب البلدى فى نهائى كأس الكونفدرالية.

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