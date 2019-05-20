قبل تنفيذ عمليات إرهابية.. مصرع 12 من حركة حسم في أكتوبر والشروق في تبادل للنيران مع الشرطة

وجهت وزارة الداخلية، ضربة استباقية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وإجهاض مخططاتها، قبل تنفيذهم عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.





وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الارهابى بالخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.





وقد رصدت عمليات المتابعة، اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية، إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة التى يقومون باستخدامها فى تنفيذ عملياتهم الإرهابية ، وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات والتى تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مصرع ٧ من تلك العناصر، وعثر بحوزتهم على ٤ سلاح آلى عيار 7.62 * 1.39 وبندقية خرطوش وكمية من مادة R. Salt والنترات والدوائر الكهربائية والأدوات المستخدمة فى عمليات التصنيع.





وفى ذلك الإطار، فقد أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عمليات عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه ، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع ٥ وعثر بحوزتهم على ٥ بندقية آلى عيار 7.62 *3.39 وخزينة بندقية آلية، و٢ عبوة معدة للتفجير، و٢ عبوة متفجرة.



