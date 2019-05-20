ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

قبل تنفيذ عمليات إرهابية.. مصرع 12 من حركة حسم في أكتوبر والشروق في تبادل للنيران مع الشرطة

الإثنين 20/مايو/2019 - 03:01 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
مصطفى الرماح
وجهت وزارة الداخلية، ضربة استباقية لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وإجهاض مخططاتها، قبل تنفيذهم عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد بصدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الارهابى بالخارج لعناصر حركة حسم، المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.

وقد رصدت عمليات المتابعة، اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية، إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وكرًا لتصنيع العبوات المتفجرة التى يقومون باستخدامها فى تنفيذ عملياتهم الإرهابية، وبمداهمته قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات والتى تعاملت معها على الفور، مما أسفر عن مصرع ٧ من تلك العناصر، وعثر بحوزتهم على ٤ سلاح آلى عيار 7.62 * 1.39 وبندقية خرطوش وكمية من مادة R. Salt والنترات والدوائر الكهربائية والأدوات المستخدمة فى عمليات التصنيع.

وفى ذلك الإطار، فقد أكدت المعلومات تواجد عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعدادا لتنفيذ عمليات عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر مما أسفر عن مصرع ٥ وعثر بحوزتهم على ٥ بندقية آلى عيار 7.62 *3.39 وخزينة بندقية آلية، و٢ عبوة معدة للتفجير، و٢ عبوة متفجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.

ترشيحاتنا

تعليق مؤثر من فرجاني ساسي عقب الهزيمة الزمالك

اللي يزعل الحريم.. عاطل ينهي حياة زوج شقيقته بـ المقطم ساعة الفطار

حسام حسن يتلقى عرضا خارجيا .. وسموحة ترد

شاروبيم في جولة ليلية مفاجئة بحي غرب المنصورة: مستاء جدا مما شاهدته

الخارجية الأمريكية تعلق على صواريخ العراق وتتوعد إيران بالرد

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحول إلى أشلاء.. أول صور لـ حادث انتحار شاب أسفل عجلات المترو بالشهداء

عقب حادث الجيزة.. وزيرة السياحة تزور السائحين وتصطحب مجموعة في جولة بمنطقة الأهرامات

وصول لاعبي الزمالك والحكام إلى الملعب البلدي .. صور