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أخبار العالم

صحيفة فلسطينية تفجر مفاجأة حول صفقة القرن

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:24 ص
ترامب وكوشنر ونتنياهو
ترامب وكوشنر ونتنياهو
شريف سيد
قالت صحيفة ”القدس“ الفلسطينية، إن الإدارة الأمريكية قررت تأجيل خطة السلام المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن" حتى إشعار آخر.

وزعمت الصحيفة نقلا عن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن البيت الأبيض سيُصدر بيانًا بهذا الشأن خلال ساعات.

وادعت الصحيفة أن التركيز حاليًا سيكون على الجانب الاقتصادي، حسب ما نشرته على موقعها وحسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وفي تصريح قالت الصحيفة إنه خاص بها، قال كوشنر إن "الولايات المتحدة ستعقد ”ورشة“ اقتصادية دولية في البحرين، للتشجيع على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية كجزء أول من خطة سلام الشرق الأوسط".


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