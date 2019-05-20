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أخبار العالم

الولايات المتحدة تكشف حقيقة سقوط أحد أفرادها في انفجارات بغداد

الإثنين 20/مايو/2019 - 07:06 ص
انفجارات في بغداد
انفجارات في بغداد
القسم الخارجي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عدم إصابة أحد من قواتها أو قوات التحالف الدولي في الانفجارات التي حدثت بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، أمس الأحد.

وجاء في بيان صدر عن القيادة: "نعرف عن وقوع انفجار في المنطقة الدولية (المنطقة الخضراء) بالقرب من مبنى السفارة الأمريكية في بغداد في 19 مايو الجاري. ولم يؤد إلى وقوع ضحايا بين العسكريين الأمريكيين أو أفراد قوات التحالف. وتجري قوات الأمن العراقية تحقيقات في ملابسات الحادث".

يذكر أن صاروخا سقط مساء أمس الأحد قرب مقر السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتقع في هذه المنطقة من العاصمة العراقية مقرات الرئاسة والحكومة والبرلمان والسفارات الأجنبية.

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