ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

السوري خالد خليفة يصنع تاريخا متخيلا في لم يصل عليهم أحد

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:27 ص
صدى البلد
أ ش أ
صدرت عن دار هاشيت أنطوان/ نوفل في بيروت رواية "لم يصل عليهم أحد" للروائي والسيناريست السوري خالد خليفة.

تدور أحداث الرواية المتخيلة على تخوم مدينة حلب حيث فاض العام 1907 نهر جرف عمرا من الحياة الهانئة على ضفتيه.. السيل ابتلع من ماتوا، لكنه أيضا سلب من بقوا حيواتهم.. لم يعد شيئا كما كان، من كان يهرب من قيود الدنيا وقع سجين الآخرة.

هذه ليست سوى مصائر صغيرة ضمن مصير أكبر لمدينة عاشت فيضانات وزلازل ومجاعات، واستوعبت تحولات اجتماعية وسياسية ودينية عميقة، يرصدها خليفة في رواية ملحمية، مسكونة بثنائية الحب والموت.

الرواية التي تقع في 348 صفحة من الحجم المتوسط تحفر في سرديات المنطقة، وتقترح سردية جديدة ومختلفة لمدينة حلب في القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين، عبر قصص متشابكة عن الحب الموؤود، والموت المحقق عبر المجازر والطاعون والزلازل والكوليرا، ومفهوم الهوية والانتماء وأسئلتهما.

إنها ليست مجرد رواية عن طفل مسيحي ناجٍ من مجزرة في ماردين، تربيه عائلة مسلمة في حلب، بل ملحمة إنسانية حقيقية عن الطوفان والقلق البشري، عن وهم النجاة من هذا الطوفان والأوبئة، وعن ورطة الحياة بحد ذاتها.

مصائر صغيرة تقودنا إلى مصير أكبر لمدينة حلب التي شهدت عبر تاريخها الطويل تحولات اجتماعية وسياسية ودينية عميقة، يرصدها خليفة بتقنيات جديدة.

ويقول خليفة: "الرواية متخيلة من الألف إلى الياء، وهي تختلف كليا عن رواياتي السابقة وكتبتها بروح وأسلوب مختلفين"، ويضيف: "الرواية لا تقارب الحالة السورية الآن نهائيا سوى في السؤال الدائم المتمثل بفكرة سؤال الهوية"، وقد عاد خليفة إلى القرن التاسع عشر "للكتابة عن المسكوت عنه رغم مرور أكثر من قرن ونصف على تاريخ المدينة والمتمثل بفكرة العيش في ظل النظام العثماني واضطهاده للأديان الأخرى وسلبه لخيرات مدينة عظيمة كحلب وجعلها ورقة مساومة في يده مع الغرب".

ترشيحاتنا

امتحانات اولى ثانوي.. طلاب المدارس الحكومية يدخلون اللجان لبدء مادة الاحياء

الأهلي والإسماعيلي .. محمد يوسف يتحدث عن المباراة وكيفية السيطرة على الدراويش

تصريحات نارية لـ جروس عقب هزيمة الزمالك من نهضة بركان

شاهد..جوجل توجه ضربة قوية لـ هواوي بعد تصنيفها شركة محظورة

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين

وصفة بجنيهين للتخلص من هيشان الشعر بسرعة غير متوقعة

ads

5 سور في القرآن تصاحب الميت ولا تفارقه من الجنازة إلى الدفن بالقبر

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لهزيمة الزمالك القاتلة أمام نهضة بركان المغربى.. فيديو

صحيفة فلسطينية تفجر مفاجأة حول صفقة القرن

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة

الرياضة ليلا .. رئيس الزمالك يمنح جروس الفرصة الأخيرة .. وأجانب النجوم يشكون ناديهم

عمر زهران يكشف لـ صدى البلد سبب نقل سهير البابلي للمستشفى

امتحانات أولى ثانوي .. شاهد الرسالة المكتوبة على منصة الامتحان اليوم

سعر الدولار والعملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم الإثنين

قاتل حارس الدقي: كنت بدور على حاجة أسرقها .. وخوفي من الفضيحة خلاني أقتله

رانيا بدوي عن زلزال: حلا شيحة نسيت التمثيل ومحمد رمضان نمبر ١٠

عبوات ناسفة معدة للتفجير .. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا قبل ساعة الصفر .. ومقتل ١٢ من عناصر حسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور

انقسام بين متابعي Game of thrones حول نهاية أحداث المسلسل.. صور

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة