الصحف المغربية: طارق حامد متهور.. فيديو

تعرض طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، لهجوم قاسٍ من الصحف المغربية بسبب واقعة مصافحة لاعب نهضة بركان بقوة قبل انطلاق المباراة أمس بينهما، ضمن منافسات ذهاب بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.



وسلّطت صحيفة المنتخب المغربية الضوء على فعل طارق حامد، واصفةً إياه بـ "المتهور"، وطالبت الحكم بمعاقبته، خصوصًا أن اللاعب اذا تعرض لبطاقة صفراء فإنه لن يلعب إياب النهائي على ملعب برج العرب.



جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق نهضة بركان المغربي علي منافسه الزمالك بنتيجة هدف نظيف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع.







