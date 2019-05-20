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فن

أنغام تحيى حفل عيد الفطر فى الكويت 7 يونيو المقبل

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:08 م
صدى البلد
شيري نبيل
أعلنت الفنانة أنغام، عن إحيائها حفل غنائى فى الكويت بمناسبة عيد الفطر، يوم الجمعة 7 يونيو المقبل، وذلك فى معرض الكويت الدولى أرض المعارض بصالة 5، ويشاركها الحفل المطرب مطرب المطرف.


وطرحت النجمة أنغام أغنية جديدة بعنوان "30 يوم فرحة"، الأيام الماضية، بمناسبة شهر رمضان، عبر قناتها الرسمية على موقع " يوتيوب"، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز.

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