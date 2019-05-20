لا تزال معزولة من جيرانها.. قطر لم تتلق دعوة لحضور قمتي مكة

قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، اليوم الاثنين، إن الدوحة لم تتلق أي دعوة لحضور "المؤتمرين" في إشارة إلى قمتين طارئتين لزعماء دول الخليج والدول العربية تعقدان في السعودية هذا الشهر بعد هجمات على أصول نفطية سعودية.



ودعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم السبت، إلى عقد القمتين في مكة يوم 30 مايو لبحث تداعيات هجمات بطائرات مسيرة، الأسبوع الماضي، على منشأتي نفط في المملكة فضلا عن هجمات على أربع ناقلات بينهما ناقلتان سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.



وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر منذ يونيو عام 2017 بسبب اتهامات بأن الدوحة تدعم الإرهاب وتتقرب من الخصم الإقليمي إيران.



وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية على تويتر نقلا عن المريخي إن قطر "لا تزال معزولة من جيرانها الخليجيين ولم تتلق دعوة لحضور المؤتمرين".