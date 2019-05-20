ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

توريد 8988 طن قمح لصوامع الأقصر

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:12 م
صدى البلد
شمس يونس
أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر أنه تم تسليم 8988 طنا و 818 كيلو قمح فى بنكر اسنا وصومعة أرمنت وذلك فى اطار توريد الاقماح لصوامع الاقصر.

وأوضح "مختار " إلى أن أسعار توريد القمح المحلى هى 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 و670 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23 ، و655 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5.

الجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طن وهى تشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن.

ترشيحاتنا

فى اليوم العالمى للنحل .. احترس العسل يهددك بالسرطان فى هذه الحالات

ترامب والسعودية يحذران إيران من الحرب في الشرق الأوسط

الملعب على ارتفاع 4000 متر.. وفاة حكم أثناء مباراة في الدوري البوليفي.. فيديو

تصل لـ 45 درجة .. الأرصاد تحذر من موجة حارة .. والبداية من اليوم

الانترنت وليس الأرضي.. ننشر الحقيقة الكاملة لتعديل المصرية للاتصالات نظام تحصيل الفواتير

تريزيجيه ينشر صورته بصحبة ميدو: مع العالمي

ads

5 سور في القرآن تصاحب الميت ولا تفارقه من الجنازة إلى الدفن بالقبر

نقل سولاف فواخرجي للمستشفى بعد حادث أليم .. صور

بعد وضعها على القائمة السوداء.. هواوي تضع خطة بديلة لويندوز وأندرويد

صحيفة فلسطينية تفجر مفاجأة حول صفقة القرن

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة

الانترنت وليس الأرضي.. ننشر الحقيقة الكاملة لتعديل المصرية للاتصالات نظام تحصيل الفواتير

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لهزيمة الزمالك القاتلة أمام نهضة بركان المغربى.. فيديو

الصحف المغربية: طارق حامد متهور.. فيديو

نجم الزمالك يشيد بأداء لاعبي الفريق ويهاجم جروس

امتحانات أولى ثانوي .. شاهد الرسالة المكتوبة على منصة الامتحان اليوم

الرياضة ليلا .. رئيس الزمالك يمنح جروس الفرصة الأخيرة .. وأجانب النجوم يشكون ناديهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور

انقسام بين متابعي Game of thrones حول نهاية أحداث المسلسل.. صور