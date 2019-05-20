توريد 8988 طن قمح لصوامع الأقصر

أعلن الدكتور تامر مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر أنه تم تسليم 8988 طنا و 818 كيلو قمح فى بنكر اسنا وصومعة أرمنت وذلك فى اطار توريد الاقماح لصوامع الاقصر.



وأوضح "مختار " إلى أن أسعار توريد القمح المحلى هى 685 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23.5 و670 جنيهًا للأردب درجة نقاوة 23 ، و655 جنيه للأردب درجة نظافة 22.5.



الجدير بالذكر أن السعة التخزينية بالشون والصوامع المخصصة للأقماح بالأقصر 34100 طن وهى تشمل سعة بنكر وشونة إسنا 28 ألف طن وصومعة وشونة أرمنت 6100 طن.