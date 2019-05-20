بث مباشر.. الشرطة تصادر ممتلكات مؤسس ويكليكس بسفارة الاكوادور

تستعد الشرطة البريطانية للاستيلاء على ممتلكات مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج والبحث عن الوثائق والممتلكات التي تركها وراءه عندما ألقت الشرطة القبض عليه بعد أن ألغت الإكوادور وضع اللجوء في 11 أبريل.



واعلنت إكوادور اعدادها لتزود جهات التحقيق في بريطانيا والولايات المتحدة بهواتف أسانج المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبطاقات الذاكرة وغيرها من أجهزة تخزين البيانات بعد البحث في الغرفة التي يقيم فيها منذ ما يقرب من سبع سنوات.



وبدوره ، قال منسق دفاعه في المحكمة ، بالتاسار جارسون ، إن القرار الإكوادوري ينتهك تمامًا مؤسسة اللجوء.



ومن جانبها، تسعى واشنطن إلى تسليم أسانج بتهمة التآمر لارتكاب اقتحام الكمبيوتر أمامه حتى 12 يونيو لتزويد لندن بجميع الوثائق اللازمة حول هذا الموضوع.



تم القبض على مؤسس ويكيليكس في عاصمة المملكة المتحدة في 11 آبريل ، بعد أن ألغت الإكوادور وضع اللجوء. ثم حُكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعًا بسبب القفز بكفالة في عام 2012 ، عندما لجأ إلى السفارة الإكوادورية في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد بسبب التحقيق في الاعتداء الجنسي الذي تم إسقاطه منذ ذلك الحين.