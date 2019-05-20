ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

بث مباشر.. الشرطة تصادر ممتلكات مؤسس ويكليكس بسفارة الاكوادور

الإثنين 20/مايو/2019 - 02:41 م
لحظة اعتقال اسانج
لحظة اعتقال اسانج
على صالح
تستعد الشرطة البريطانية للاستيلاء على ممتلكات مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج والبحث عن الوثائق والممتلكات التي تركها وراءه عندما ألقت الشرطة القبض عليه بعد أن ألغت الإكوادور وضع اللجوء في 11 أبريل.

واعلنت إكوادور اعدادها لتزود جهات التحقيق في بريطانيا والولايات المتحدة بهواتف أسانج المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبطاقات الذاكرة وغيرها من أجهزة تخزين البيانات بعد البحث في الغرفة التي يقيم فيها منذ ما يقرب من سبع سنوات.

وبدوره ، قال منسق دفاعه في المحكمة ، بالتاسار جارسون ، إن القرار الإكوادوري ينتهك تمامًا مؤسسة اللجوء.

ومن جانبها، تسعى واشنطن إلى تسليم أسانج بتهمة التآمر لارتكاب اقتحام الكمبيوتر أمامه حتى 12 يونيو لتزويد لندن بجميع الوثائق اللازمة حول هذا الموضوع.

تم القبض على مؤسس ويكيليكس في عاصمة المملكة المتحدة في 11 آبريل ، بعد أن ألغت الإكوادور وضع اللجوء. ثم حُكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعًا بسبب القفز بكفالة في عام 2012 ، عندما لجأ إلى السفارة الإكوادورية في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد بسبب التحقيق في الاعتداء الجنسي الذي تم إسقاطه منذ ذلك الحين.

ترشيحاتنا

الأهلي والإسماعيلي .. محمد يوسف يتحدث عن المباراة وكيفية السيطرة على الدراويش

أعلنت عنها على التليفزيون.. سيدة تنصب على المواطنين بزعم منحهم قروضًا مالية

بسبب refresh.. طالب أولى ثانوي: إجابتي على الأسئلة ضاعت من التابلت

الصحف المغربية: طارق حامد متهور.. فيديو

الإفتاء: هذا المريض إذا أكل أو شرب صومه صحيح

طالبها بخلع النقاب.. طبيب بريطاني يفكر في ترك مهنته بسبب امرأة مسلمة

ads

نقل سولاف فواخرجي للمستشفى بعد حادث أليم .. صور

صاحب الهدف القاتل في الزمالك يوجه صدمة قوية لـ الأهلي

الانترنت وليس الأرضي.. ننشر الحقيقة الكاملة لتعديل المصرية للاتصالات نظام تحصيل الفواتير

بعد وضعها على القائمة السوداء.. هواوي تضع خطة بديلة لويندوز وأندرويد

آخره معايا يوم الأحد.. رئيس الزمالك: أنا زهقت من جروس

مبلغ باختفائه منذ 39 يوما..العثور على جثة مسن فى حالة تعفن بخزان منزله

بفرمان اتحاد الكرة.. موعد مبدئي لانطلاق منافسات الدوري الجديد

نوبات قلبية وكسور .. المشاهير ضحايا رامز جلال نظير مبالغ مالية طائلة

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة

الصحف المغربية: طارق حامد متهور.. فيديو

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لهزيمة الزمالك القاتلة أمام نهضة بركان المغربى.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور

انقسام بين متابعي Game of thrones حول نهاية أحداث المسلسل.. صور