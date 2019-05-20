مرفوع بالضمة.. مشروع تخرج بإعلام القاهرة حول أهمية الدعم المعنوي

نجح مجموعة من الطلاب قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فى تقديم فكرة تأثير الدعم المعنوي على قصص النجاح وأبطالها، وذلك من خلال مشروع تخرجهم والذي يحمل اسم "مرفوع بالضمه"، معبرا عن فضل كل من تلقي ضمه معنويه رفعته إلي تحطيم مقايس النجاح وتخطي الصعوبات.



وركز الفيلم على تقديم فكرة الدعم من خلال استخدام تقنيات جديدة ومتفردة فى الجوانب الإخراجية أبرزها، القطع المتوازي للشخصيات، بجانب الإعتماد على free style camera، وتنفيذها بدقة وحرفية شديدة، متميزا بزاوية معالجة جديدة، والربط الجذاب بين الأحداث.



وتناول الفيلم قصص أبطال مصر فى العديد من المجالات، كالسباحة، والألعاب القتالية، والفن والموسيقي، أبرزهم السباح المصري، كابتن عماد مدبولي، عضو مجلس إدارة نادي القاهرة الرياضي ومدير منتخب السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة، والكابتن أميرة مراد، بطلة الجمهورية في الجودو، وأول مدربة لفنون الدفاع عن النفس للفتيات، والشاب سيد محمد، أول طالب ذوي الاحتياجات يلتحق بالمعهد العالي للسينما.



وضم فريق عمل الفيلم كلا من الدكتورة سارة فوزي مدرس مساعد بقسم الإذاعة والتليفزيون كلية الإعلام جامعة القاهرة، والطلاب، محمد سنوسي، محمد خالد، محمد عبدالفتاح، شهندة عليّ، نيفين الفي، أيه أحمد، أيه عادل، هاجر شحاته، مي أحمد، سلمه طارق، نورة السيد، دعاء خالد، هاجر إبراهيم، هدير رأفت، أسماء على ورضوى أحمد.



