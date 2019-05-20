نادي ضباط المراقبة الجوية ينظم حفل إفطاره السنوي.. صور

نظم نادي ضباط المراقبة الجوية برئاسة كابتن أحمد عبدالفتاح، اليوم الأثنين، حفل إفطار رمضان السنوي، الخاص بضباط المراقبة الجوية، بحضور كبار المراقبين الجويين والمحالين إلى سن التقاعد من الضباط، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي.



وهنأ كابتن أحمد عبدالفتاح، ضباط المراقبة الجوية بحلول شهر رمضان الكريم، مثمنًا الدور الذي يقوم به المراقبون الجويين في حماية المجال الجوي المصري، ووصفهم بـ الجنود المجهولة التي تحمل على عاتقها سلامة وأمن حركة الطيران في المجال المصري.



وأعرب الدكتور محمد المهدي عميد كلية المراقبة الجوية السابق، عن حبه الشديد لـ مهنة المراقبة الجوية، مشيرا إلى الجلوس أمام شاشات الرادار وتبادل الحديث مع الطيارين وتوجيه الطائرات هو أعظم ما في مهنة المراقب الجوي.



وحث محمد المهدي، شباب ضباط المراقبة الجوية على مزيد من السعي والعمل على تطوير أنفسهم من خلال زيادة العلم والمعرفة والحصول على درجات تعلم أكبر من الماجستير والدكتوراه في مجال المراقبة الجوية، التي قد تعلي من شأن المراقب الجوي وتمنحه ثقل أكبر في مجال المراقبة الجوية.



وحضر الإفطار السنوي، عدد كبير من مجلس إدارة نادي ضباط المراقبة الجوية، بينهم كابتن هيثم حسن، وكابتن رؤوف حلمي ناشد، وكابتن أحمد شادي، وكابتن يوسف الدسوقي، فضلا عن عدد من مجلس إدارة الشركة الوطنية للملاحة الجوية، وعدد كبير من ضباط المراقبة الجوية المحالين إلى سن التقاعد.

