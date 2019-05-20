طرح تذاكر حفل عيد الفطر بالكويت لـ أصالة وأصيل أبو بكر

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، عن البدء غدا الثلاثاء في طرح تذاكر حفل عيد الفطر بالكويت، الذي يجمع بين الفنانة السورية أصالة نصري والفنان الخليجي أصيل أبو بكر.



وتلتقى أصالة مع أصيل أبو بكر في حفل غنائي على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، يوم الخميس 6 يونيو، تحت شعار جلسات عيد الفطر بالكويت.



يذكر أن آخر أعمال أصالة الفنية، كان كليبها "بنت أكابر" وهو من إخراج أدهم الشريف وإنتاج زوجها المخرج الشهير طارق العريان.

