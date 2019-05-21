امم افريقيا .. خطوات التسجيل على موقع تذكرتي بسهولة لـ حضور جميع المباريات

يستعد الجمهور المصري والأفريقي لحضور كأس الأمم الأفريقي الحدث الأهم أفريقيا المقرر إقامتها في مصر، فى الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وذلك بعد اختيارها من قبل لجنة CAF التنفيذية لتكون الدولة المضيفة للمسابقة.



وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة على التسهيل على كافة المشجعين، وذلك بتدشين موقع "تذكرتى" لحجز التذاكر المشجعين من مختلف الجنسيات، المتوقع حضورها للمباريات، والتى تقام فى 6 استادات، وهم "استاد القاهرة، الدفاع الجوي، السلام، السويس، الإسماعيلية، والإسكندرية".



وفي الخطوات التالية يشرح لكم صدى البلد بالصور طريقة التسجيل في موقع https://www.tazkarti.com/#/home..



يعد تذكرتي هو بوابة إلكترونية يستطيع من خلالها المشجعون تسجيل بياناتهم حتى يمكنهم الحصول على بطاقة المشجع الخاصة بكل منهم، والتي باستخدامها يمكنهم شراء التذاكر وحضور المباريات.



- الخطوة الأولى تحديد الجنسية لاستكمال الإجراءات



يجب أن يتقدم المشجعون للحصول على بطاقة المشجع حتى يتمكنوا من حجز التذاكر وحضور المباريات، وبطاقة المشجع هي بطاقة خاصة تستخدم في التعرف على المشجع الذى قام بالتسجيل في نظام تذكرتي وعلى الموقع الخاص www.tazkarti.com.



في حالة فقدان بطاقة المشجع الخاصة بك، يمكنك إعادة طباعتها مرة واحدة فقط من أحد منافذ البيع المعتمدة لدينا من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز سفرك الساري.



بعد دخولك مرحلة التسجيل للحاصلين على الجنسية المصرية، يجب أن يكون عمرك أكبر من 16 عامًا، وإرفاق صورة شخصية بخلفية بيضاء، وأن يكون لديك بطاقة رقم قومي سارية، وهاتف محمول.



- الخطوة الثانية تسجيل بطاقات المشجعين للحصول على التذاكر



وإذا كنت لاتحمل الجنسية المصرية، فيجب أن يتوفر لديك جواز سفر سارى، وإرفاق صورة شخصية بخلفية بيضاء، ويجب أن يكون لديك بريد إلكترونى.



- الخطوة الثالثة يجب توفر رقم محمول للتحقق من البيانات



قم بإدخال بياناتك الشخصية طبقا لبطاقة الرقم القومي الخاصة بك وطبقا لشهادة ميلادك، ثم اضغط استكمال، ثم قم بإرفاق صورة للوجه الأمامي لبطاقة الرقم القومي وصورة شخصية لك، علما بأن صورتك الشخصية سيتم طباعتها على بطاقة المشجع الخاصة بك.



في حالة ثبوت صحة البيانات، يتم إرسال طلب التسجيل للجهات المختصة لمراجعته، في حالة قبول الطلب، يتم إرسال رسالة لبريدك الإلكتروني ورسالة قصيرة SMS لهاتفك المحمول بها رقم المشجع الخاص بك وكلمة المرور حتى يمكنك تسجيل الدخول لحسابك والحصول على بطاقة المشجع الخاصة بك، وهكذا يمكنك حجز تذاكر للمباريات التي تريد حضورها.



- الخطوة الرابعة الاستعلام عن الطلب بعد التسجيل



بعد استلام رقم المشجع الخاص بك، استخدمه وكلمة المرور لتسجيل الدخول في نظام تذكرتي لبدء رحلتك للاستمتاع ببطولة كأس الأمم الإفريقية توتال - مصر 2019، ويجب بعد تسجيل الدخول لأول مرة، إنشاء كلمة مرور جديدة لحسابك مع إدخال بعض البيانات الإضافية، وبعد ذلك يمكنك إضافة مرافقين وحجز تذاكر لحضور المباريات.



فى حالة نسيان كلمة المرو يمكنك إما الاتصال بخدمة العملاء على الرقم 15355، أو يمكنك طلب كلمة مرور جديدة لاستخدامها في تسجيل الدخول لحسابك.



إذا أردت إحضار عائلتك لمشاهدة المباراة، فكل فرد من أفراد العائلة يزيد عمره عن 16 عامًا يجب أن يقوم بتسجيل طلب للحصول على بطاقة المشجع الخاصة به، وبعد الموافقة على طلبه وحصوله على رقم المشجع الخاص به، يمكنك حجز تذكرة له، أما من تتراوح أعمارهم بين 3 و 16 عامًا، فيمكنك إضافتهم كمرافقين في الحساب الخاص بك، ويمكنك حجز تذاكر لهم.



- الخطوة الاخيرة شراء التذاكر بعد التسجيل ومعرفة مواعيد المباريات..



يمكنك استلام تذاكرك فقط في حالة إنهاء عملية الدفع سواء عن طريق شبكة خدمات فوري أو عن طريق البطاقة الائتمانية بعد الدفع، لديك خياران لاستلام تذاكرك، يمكنك استلام التذاكر الخاصة بك من أي منفذ معتمد، وفي حالة اختيار خدمة التوصيل عند استكمال عملية الدفع، يتم توصيل تذاكرك إليك خلال 5 إلى 10 أيام عمل، ويمكنك نقل أو تحويل تذكرتك إلى مشجع آخر مسجل إذا لم يكن لهذا المشجع تذكرة لنفس المباراة.

















